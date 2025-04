LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sei uomini al comando gruppo a 2?

DIRETTA LIVE15:32 La distanza attuale tra i fuggitivi ed il gruppo è di 1480 metri.15.29 70 chilometri al traguardo.15.26 Carovana che sta per affrontare l’ultimo GPM odierno: Errigoiti (4.9 km al 3,9%).15.23 Prosegue la fuga dei sei: Ben Healy (EF Education-EasyPost), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) e Warren Barguil (Picnic PostNL).15.20 Problema meccanico in gruppo per lo spagnolo Roger Adrià (Red Bull – BORA – hansgrohe).15.16 Discesa e poi un’altra salita.15.14 Ora Armirail guida la classifica degli scalatori con un punto di margine su Marc Soler.15.12 Ed è proprio il transalpino a scollinare per primo sul GPM.15.07 Armirail ha l’opportunità per passare al comando della classifica degli scalatori. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sei uomini al comando, gruppo a 2? Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:32 La distanza attuale tra i fuggitivi ed ilè di 1480 metri.15.29 70 chilometri al traguardo.15.26 Carovana che sta per affrontare l’ultimo GPM odierno: Errigoiti (4.9 km al 3,9%).15.23 Prosegue la fuga dei sei: Ben Healy (EF Education-EasyPost), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) e Warren Barguil (Picnic PostNL).15.20 Problema meccanico inper lo spagnolo Roger Adrià (Red Bull – BORA – hansgrohe).15.16 Discesa e poi un’altra salita.15.14 Ora Armirail guida la classifica degli scalatori con un punto di margine su Marc Soler.15.12 Ed è proprio il transalpino a scollinare per primo sul GPM.15.07 Armirail ha l’opportunità per passare aldella classifica degli scalatori.

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Quinta Tappa. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Terza Tappa. Itzulia 2025: programma, percorso, tappe, squadre e dove vedere in diretta il Giro dei Paesi Baschi. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Seconda Tappa. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Prima Tappa. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Quarta Tappa. Ne parlano su altre fonti

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione con salite a volontà - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei ... (oasport.it)

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida si prende vittoria e maglia di leader - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 17.24: Joao Almeida si prende tutto. Tappa e maglia ... (oasport.it)

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Quinta Tappa - © SirottiAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ... (msn.com)