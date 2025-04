Iodonna.it - Le bunny lines sono piccole rughe d'espressione ai lati del naso che possono appesantire l’espressione del viso. Cresce la richiesta di botox per prevenirle

Leggi su Iodonna.it

Lette aidelche compaiono quando si sorride si chiamano, odel coniglietto. E non piacciono, a molte: secondo un recente report pubblicato dall’agenzia newyorkese Spate, online aumentano le ricerche alla voce “soluzioni per le”. In particolare, una soluzuzione estetica mirata per minimizzarle (e anche per, giocando in anticipo sui tempi). Parola all’esperta. Face taping: come funzionano i cerotti per prevenire lediventati virali su TikTok X Leggi anche › Face taping: contro led’, arrivano i cerotti adesivi, come minimizzare led’Lecompaiono nella parte alta del, irradiandosi verso lo sguardo.