Lautaro Inter, il Toro mai cosi trascinatore in Champions! Ed ora arriva il Cagliari…

di Redazione, ilmaiin! Ed orail Cagliari, una delle sue vittime preferite. Il datol’edizione odierna della Gazzetta dello Sport suMartinez, capitano dell’, che sta vivendo un super momento.- «Mai oltre le 6 reti in una singola stagione nella coppa dei grandi. Più delusioni che soddisfazioni, come nella classifica dell’ultimo Pallone d’oro:settimo, e davanti a lui Mbappé, Haaland, Vinicius. La svolta si è materializzata in questa stagione, a ben vedere in questo 2025 da sogno.si è scrollato di dosso le ultime scorie di una stagione monstre giocata senza soluzione di continuità, poi ha preso la mira e ha fatto centro. Ovunque, soprattutto in Europa: 6 dei 7 gol stagionali insono sbocciati da gennaio in poi, e ogni volta che l’asticella si alzava l’argentino colpiva.