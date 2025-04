Italia scandalo sanità | al via il processo sui grandi appalti ospedalieri In aula i nomi di punta della politica

Leggi su Citypescara.com

Tra questi spiccano Silvio Paolucci, ex assessore regionale allae attuale consigliere di minoranza del Partito Democratico, e Sabrina Bocchino, ex consigliera regionale oggi segretariaLega in Abruzzo. A loro si aggiungono Antonio Verna, funzionarioASL di Pescara; Gabriele Di Bucchianico, responsabile dell’ufficio gare del Consorzio SGS; e Guido Dezio, ex dirigente del Comune di Pescara, accusato solo di favoreggiamento. Gli altri imputati rispondono, a vario titolo, di turbativa d’asta e corruzione.La prima udienza, dedicata all’ammissione delle prove, si è subito infiammata con due eccezioni sollevate dall’avvocato Aurora Corazzini, difensore di Verna. La prima contestava la costituzione di parte civileASL di Pescara, che ha chiesto un risarcimento minimo di 50.