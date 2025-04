Panorama.it - Iran e Stati Uniti verso un’intesa provvisoria sul nucleare

Teheran starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di proporreagli, come primo passoun accordo più ampio e duraturo. Lo ha riportato giovedì Axios, citando un diplomatico europeo e una fonte informata sui colloqui. L’iniziativa arriva in un momento di intensa pressione da parte della Casa Bianca: il presidente Donald Trump ha imposto una scadenza di due mesi per raggiungere un nuovo accordo con l’. Nel frattempo, glihanno aumentato la presenza militare in Medio Oriente, segnale di una possibile preparazione a scenari alternativi qualora la via diplomatica non producesse i risultati auspicati. Se i negoziati non dovessero progredire, Trump potrebbe valutare un’azione militare contro le infrastrutture nucleariiane, oppure dare il via libera a un intervento da parte di Israele.