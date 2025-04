Formiche.net - Innovare in Italia. Sanofi e il suo impegno nella realtà di Scoppito

Leggi su Formiche.net

Se l’innovazione è spesso associata a piattaforme globali, è importante ricordare che questa può essere altrettanto legata al territorio. Quando la ricerca scientifica si traduce in sviluppo industriale locale, quando la produzione di farmaci avviene in stabilimenti all’avanguardia immersina, e quando la valorizzazione delle competenze passa anche per la creazione di nuove opportunità occupazionali qualificate, l’innovazione smette di essere solo un concetto astratto. Diventa strategia concreta, leva di crescita e strumento di generazione di valore. È per questo tipo di visione checon il suo stabilimento di, in Abruzzo, riceve il Premio “Innovazione e Territorio” alla II edizione degli Healthcare Awards, organizzati da Healthcare Policy e Formiche.: L’ECCELLENZA LOCALE CHE GUARDA AL MONDO Un cuore pulsante dell’diin– che rappresenta una dei principali attori farmaceutici del Paese, con circa 2mila collaboratori sul territorio nazionale e tre stabilimenti – è lo stabilimento di, in provincia dell’Aquila, dove l’azienda ha investito quasi cinquanta milioni di euro per creare un vero e proprio centro di accelerazione, sviluppo e industrializzazione di nuove molecole frutto della ricerca del Gruppo.