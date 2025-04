Abruzzo24ore.tv - Incidente sul lavoro: operaio cade da impalcatura durante lavori di ristrutturazione

L'Aquila - Undi 50 anni è stato ricoverato dopo una caduta di tre metri presso il cantiere dell'ospedale di Sulmona; le sue condizioni non sono gravi. Unsulsi è verificato questa mattina nel cantiere per ladell'ospedale di Sulmona, dove sono in corsodi demolizione e ricostruzione per la realizzazione della centrale operativa territoriale e della casa della comunità.? Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della Compagnia di Sulmona, undi origine pakistana, 50 anni, è caduto da un'da un'altezza di circa tre metri mentre era al. I colleghi lo hanno prontamente soccorso, accompagnandolo al pronto soccorso dell'ospedale, dove è stato sottoposto a accertamenti sanitari. I medici sospettano la presenza di alcune fratture, ma le condizioni generali dell'uomo non destano particolare preoccupazione.