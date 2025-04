Metropolitanmagazine.it - Il Volo, Ignazio Boschetto diventa papà: L’annuncio sui social, il sesso del bebè in arrivo e il nome

Il tenore del trio Il; arrivasu Instagram in cui l’artista ha rivelato anche ildel nascituro.IlFoto da IlSussidiario.Netde Il; l’artista ha annunciato tramite Instagram la lieta notizia. La moglie, Michelle Bartolini, è incinta e la coppia ha anche rivelato ile ildel nascituro. Foto in bianco e nero, un carosello in cui compaiono i futuri genitori: negli scattibacia teneramente il pancione della moglie Michelle. A corredo delle foto una didascalia:“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità.