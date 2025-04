Il principe Harry a sorpresa in Ucraina

principe Harry è stato nella massima segretezza in visita in Ucraina per incontrare le vittime di guerra in una clinica di Leopoli. Il duca di Sussex da tempo si occupa di assistenza ai soldati feriti. Nel 2014 ha fondato gli Invictus games per offrire ai veterani con invalidità la possibilità di competere in eventi sportivi simili alle paralimpiadi. Nel Paese la guerra prosegue mentre le trattive su una possibile tregua vanno avanti. L'inviato dell'amministrazione americana Witkoff è a San Pietroburgo, per incontrare per la terza volta il presidente russo Putin.

