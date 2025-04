Spazionapoli.it - Il Napoli si fionda sull’attaccante! Occhio al disturbo della Juventus

La dirigenza dello ha messo nel mirino, maalla concorrenza: ecco cosa sta succedendo.Il mercato estivo delentra sempre più nel vivo. La dirigenza azzurra sta lavorando duramente per rinforzare la rosa in vistaprossima stagione che si prospetta impegnativa.Nel mirino anche un rinforzo offensivo per dare respiro ad una rosa che, quest’anno, ha avuto una sola competizione e che l’anno prossimo avrà sicuramente bisogno di rifiatare più spesso. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche un ex giocatoreSerie A che, a quanto pare, potrebbe tornare dopo solo due anni.Si tratta di Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 del Manchester United. Solo 8 le reti segnate con la maglia del club inglese in questa stagione, troppo poco per i Red Devils che, quindi, starebbero valutando la cessione del danese.