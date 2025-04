Unlimitednews.it - I porti italiani al Seatrade Cruise Global 2025 di Miami

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Italy – one country, many destinations” – un marchio oramai consolidato di Assoe delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) che contraddistingue la presenza italiana alle fiere delle crociere – in questi giorni ha reso protagonista aldila destinazione Italia, che vale circa 13 milioni di crocieristi ogni anno.Si tratta del più importante evento fieristico internazionale dedicato al settore crocieristico che quest’anno ha raggiunto il su 40 anniversario, con oltre 11.000 visitatori provenienti da 120 Paesi e più di 600 espositori, “una manifestazione che è un’importante piattaforma per promuovere l’industria crocieristica italiana”, sottolinea Assoin una nota.La settimana ha visto una serie di importanti incontri ed eventi sia di natura istituzionale che di natura di promozione e marketing internazionale.