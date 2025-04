Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, perché il villain è Galactus e non Dottor Destino? Il regista fa chiarezza

Matt Shakman ha spiegatoilnon è principale cattivo del film sulla Prima Famiglia in arrivo e chiarisceha deciso di non adottare la tecnica della motion capture con. Tutti i film suiQuattro realizzati finora hanno visto l'iconicocome principale antagonista. Tutti tranne I4: Gli, che conterrà una svolta notevole scommettendo sulla malvagità die del suo araldo Silver Surfer. Per l'ingresso ufficiale della Prima Famiglia nel Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige & soci hanno deciso di riporre sullo scaffale Victor Von Doom pronti a rispolverarlo, incarnato dall'eccezionale Robert Downey Jr., in Avengers: Doomsday, che uscirà nel 2026, e poi nel seguito Avengers: Secret Wars, atteso per il 2027.