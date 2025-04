Iltempo.it - "Gravemente malato", scarcerato "Gratzianeddu" Mesina simbolo del banditismo sardo

Leggi su Iltempo.it

Graziano, il noto esponente del, è stato. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier per una grave patologia da cui è affetto l'83enne.si trova attualmente nel "reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano", fa sapere l'avvocata Maria Luisa Vernier. L'istanza di differimento pena per motivi di salute è stata accolta dal magistrato di sorveglianza Giovanni Gerosa nella giornata di oggi e notificata via pec ai difensori dell'83enne di Orgosolo, prima detenuto nel carcere di Opera. "Sono lieto per Graziano e lo apprezzo come operatore del diritto. Sarebbe stato ingiusto e inumano applicare a una persona ormai molto anziana e malata condizioni di restrizione non compatibili con il suo stato di salute".