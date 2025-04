Ginnastica ritmica la terza tappa di Osimo chiude la Regular Season di A1 A2 e B

Osimo, ad Ancona, fervono i preparativi in vista della 3ª tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good. Si chiude la Regular Season dei piccoli attrezzi verso la Final Six che assegnerà lo scudetto 2025 a Torino, il prossimo 17 maggio. Dopo Chieti e Forlì sarà l’organizzazione della Ginnastica Fabriano a organizzare questo terzo appuntamento che vede coinvolte le squadre di A1, A2 e B. Le 12 squadre che gareggiano nella massima categoria si contendono i sei posti per le Finali, con l’ASU di Udine di Tara Dragas che al momento guida la classifica davanti alla Raffaello Motto di Viareggio e l’Armonia d’Abruzzo di Chieti. In Serie A2, invece, guida l’Albachiara Lucca – leader incontrastata – davanti alla Giuseppe Falciai di Arezzo e alla Moderna Legnano. Leggi su Sportface.it Al Pala Baldinelli di, ad Ancona, fervono i preparativi in vista della 3ªdel Campionato Nazionale di, Trofeo San Carlo Veggy Good. Siladei piccoli attrezzi verso la Final Six che assegnerà lo scudetto 2025 a Torino, il prossimo 17 maggio. Dopo Chieti e Forlì sarà l’organizzazione dellaFabriano a organizzare questo terzo appuntamento che vede coinvolte le squadre di A1, A2 e B. Le 12 squadre che gareggiano nella massima categoria si contendono i sei posti per le Finali, con l’ASU di Udine di Tara Dragas che al momento guida la classifica davanti alla Raffaello Motto di Viareggio e l’Armonia d’Abruzzo di Chieti. In Serie A2, invece, guida l’Albachiara Lucca – leader incontrastata – davanti alla Giuseppe Falciai di Arezzo e alla Moderna Legnano.

