Piloti, tra veterani e non, hanno chiesto al governo di fermare lache "serve solo interessi politici e personali", in tutta risposta, 60 tra quelli di loro attivi sono stati licenziati Israele ha licenziato 60 pilotiattivi dopo l'invio di una

Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 1000 riservisti israeliani firmano appello per stop alla guerra e ritorno degli ostaggi, la lettera a Netanyahu

ISRAELHAMASWAR. Mille riservisti hanno firmato una lettera per il ritorno di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza. Espansa l'Operazione Muro di Ferro nella Cisgiordania settentrionale fino alla fine dell’anno.

Riservisti e veterani dell'aeronautica israeliana chiedono stop al servizio dopo ripresa combattimenti a Gaza.

Oggi liberi 3 ostaggi in cambio di 183 palestinesi. Un’ex prigioniera: “Reclusa in una sede Unrwa” - Al Arabiya: Idf attaccata mentre assaltava un villaggio in Siria e arrestava due persone.

Guerra in Medio Oriente, le news del 24 novembre. Media: “Sarebbe pronto l’accordo per la tregua in Libano”.

“Trovati 300 corpi a Khan Yunis dopo il ritiro israeliano”.

Guerra Libano-Israele, le news di oggi 1 ottobre 2024.