Fumetti & Popcorn | all' Arsenale di Pisa torna la rassegna dedicata a cinema e fumetti

cinema e fumetti tornano a intrecciare nell'undicesima edizione di fumetti & Popcorn, rassegna lunga otto mesi che proporrà incontri e proiezioni al cinema Arsenale di Pisa. Il cinema Arsenale di Pisa ospiterà l'undicesima edizione di fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto. Diretta da Alessandra Ioalè, e come sempre dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, la rassegna prenderà il via ad aprile per concludersi a novembre e conterrà omaggi, proiezioni, firma-copie, masterclass e incontri con maestri e giovani talenti della settima e nona arte, tutti ad ingresso gratuito. L'illustrazione per il manifesto di questa edizione è realizzata dall'autrice, illustratrice e graphic designer Lorenza Natarella, che sarà protagonista di un incontro col pubblico il 17 aprile alle 19 :00. Movieplayer.it - Fumetti & Popcorn: all'Arsenale di Pisa torna la rassegna dedicata a cinema e fumetti Leggi su Movieplayer.it no a intrecciare nell'undicesima edizione dilunga otto mesi che proporrà incontri e proiezioni aldi. Ildiospiterà l'undicesima edizione di, lache esplora il legame frae fumetto. Diretta da Alessandra Ioalè, e come semprealla memoria delsta Tuono Pettinato, laprenderà il via ad aprile per concludersi a novembre e conterrà omaggi, proiezioni, firma-copie, masterclass e incontri con maestri e giovani talenti della settima e nona arte, tutti ad ingresso gratuito. L'illustrazione per il manifesto di questa edizione è realizzata dall'autrice, illustratrice e graphic designer Lorenza Natarella, che sarà protagonista di un incontro col pubblico il 17 aprile alle 19 :00.

