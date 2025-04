Fridays for Future in piazza | Non ci sono soldi per la transizione ecologica ma magicamente si trovano per le armi

Fridays for Future torna in piazza in 20 città in Italia, tra cui Roma, Milano e Torino. Nella capitale centinaia di persone hanno sfilato per le vie del centro contro "l'instaurazione di una economia di guerra", in cui, come denunciano gli organizzatori, parte delle industrie dannose si convertono in industria bellica spostando le risorse economiche dalla riconversione ecologica. "Noi scendiamo in piazza anche per manifestare la nostra contrarietà al piano di riarmo – dice Marzio Chirico di Fridays for Future Italia – perché le guerre sono sfruttamento di territori, sono devastazione". Gli attivisti invece chiedono una transizione ecologica partecipata come quella messa in campo dai lavoratori della ex Gkn, che stanno reindustrializzando la fabbrica producendo pannelli solari e cargo bike.

