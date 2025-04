Francesca Palamidessi | Siamo entrati nell’epoca della confusione e della troppa informazione

Leggi su Funweek.it

Un’artista raffinatissima e particolare che spazia dall’improvvisazione jazz alla musica elettronica quasi d’avanguardia mediante uno stile e una voce decisamente impressionantiè una cantante, pianista, compositrice e producer romana. La sua formazione musicale spazia dalla musica classica al jazz, fino alla musica elettronica contemporanea: influenze che si riflettono sia nel percorso artistico, sia nelle sue produzioni. Negli anni ha sviluppato diversi progetti personali, pubblicando album e portando la sua musica in concerto in Italia e all’estero. Il suo stile si distingue per un uso intenso e ricercatovoce, intrecciata con un’elettronica emotiva, a tratti sperimentale. Nel 2023 aveva già pubblicato ‘Madreperla’: un concept album interamente scritto, prodotto e interpretato da lei, ispirato al simbolismo dell’ostrica eperla, in cui racconta, in dodici tracce, il doloreseparazione attraverso sonorità sofisticate, tra downtempo e avanguardia.