Thesocialpost.it - Ferrara, ragazza trovata morta in strada: è precipitata da un tetto, indagini in corso

Un dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi a, dove unadi circa 20 anni è statasenza vita in, in via Giovanni Mazzocchi, una traversa di via XXV Aprile. Erano le 13.30 quando alcuni residenti, allarmati da un forte tonfo, si sono affacciati alla finestra e hanno scoperto il corpo a terra, nei pressi del civico 1.Leggi anche: Montecatini Terme, muore a 76 anni durante il primo giorno di lavoro: dolore per la scomparsa di Massimo MirabelliSecondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbedaldell’edificio, facendo un volo di circa 20 metri. Al momento, le forze dell’ordine non escludono alcuna pista: si va dall’incidente all’ipotesi di un gesto estremo. Saranno lea fare chiarezza.A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno chiamato il 118.