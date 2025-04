Elicottero caduto a New York morto l’amministratore delegato Siemens | gli scatti con la moglie e i tre figli prima della tragedia

Leggi su Open.online

A bordo dell’nel fiume Hudson a Newc’erano Augustìn Escobar, amministratoremultinazionale tecnologicaSpagna, laMerce Camprubi Montal e i loro tredi 4, 5 e 11 anni. Con loro, il pilota dell’, un uomo di 36 anni, la cui identità non è ancora stata rivelata. La famiglia Escobar, giunta a Newda Barcellona, stava vivendo una vacanza nella città, quando un incidente ha drammaticamente segnato la loro esistenza. L’aziendaL’azienda, che ha la sede principale a Monaco di Baviera è specializzata in settori come energia, automazione industriale, infrastrutture, trasporti e sanità. Il fatturato annuo è di circa 70 miliardi di euro e 300mila dipendenti nel mondo. Escobar aveva 27 anni di esperienza nell’azienda.di essere amministratore, è stato vicepresidenteCamera di Commercio tedesca per la Spagna.