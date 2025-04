Bellezze.tv - Elena d’Amario, giudice di Amici

Leggi su Bellezze.tv

, nata il 17 giugno 1990 a Pescara, è una delle ballerine e coreografe più amate del panorama italiano. Attualmente, ènella fase serale della ventiquattresima edizione di “di Maria De Filippi”, in onda su Canale 5, accanto agli altri giudici del programma Amadeus e Cristiano Malgioglio.E’ qui che l’abbiamo vista per la prima volta e così abbiamo voluto approfondire la sua biografia.Dalle prime esibizioni al successo internazionaleha esordito in televisione nel 2008 partecipando a “Il Ballo delle Debuttanti”, vincendo nella squadra delle Pop. Nel 2009 entra nella scuola di “”, dove si distingue per il suo talento, arrivando alla fase serale e classificandosi seconda nel podio danza. Durante il programma, viene notata da David Parsons, fondatore della Parsons Dance Company, che la invita a unirsi alla sua compagnia a New York.