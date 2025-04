Dieci membri di una stessa famiglia muoiono in un raid israeliano a Khan Yunis

Dieci membri di una stessa famiglia, tra cui sette bambini, in un bombardamento israeliano nel sud della Striscia di Gaza. Leggi Internazionale.it - Dieci membri di una stessa famiglia muoiono in un raid israeliano a Khan Yunis Leggi su Internazionale.it L’11 aprile la difesa civile palestinese ha annunciato la morte didi una, tra cui sette bambini, in un bombardamentonel sud della Striscia di Gaza. Leggi

