Nuovasocieta.it - Dalla Cucina di Casa alla Cultura del Gusto: Come Ridurre gli Sprechi con la Panna Montata

Torino è da sempre una città dove il buon cibo è parte dell’identità locale. Dai mercati storiciPorta Palazzo fino ai caffè letterari del centro, il cibo non è solo nutrimento ma espressionele. In questo contesto, anche le piccole azioni domestiche assumono un significato più ampio. Uno degli aspetti più trascurati nella quotidianità è il consumo responsabile degli ingredienti alimentari. Tra questi, la, spesso usata per decorazioni o dolci, rischia di essere sprecata se non viene conservata o riutilizzata in modo consapevole.Oggi la sostenibilità partedi. Riscoprirevalorizzare ingredienti avanzati rappresenta un passo importante verso un approccio alimentare più responsabile e radicato nel territorio.Spreco alimentare in Italia: un dato preoccupanteNel 2023 il rapporto Waste Watcher ha evidenziato che in Italia si sprecano circa 67 kg di cibo a persona ogni anno, per un totale di oltre 4 milioni di tonnellate a livello nazionale.