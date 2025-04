Crisi STMicroelectronics Elly Schlein abbraccia i lavoratori | Siamo al vostro fianco

Elly Schlein abbraccia i lavoratori di St ai cancelli ad Agrate e promette sostegno dopo "il fumoso piano industriale" presentato ieri dai manager al Mimit. Per Fiom i posti a rischio qui sarebbero più di mille. La segretaria del Pd ha raggiunto il sito della multinazionale dei semiconduttori in mattinata, quinta tappa del suo viaggio nelle realtà industriali italiane, con lei l'ex ministro Andrea Orlando. "Sono molto preoccupata per il futuro del polo e dell'occupazione – ha detto all'Rsu - è ancora più grave il fatto che qui ci sia una doppia partecipazione pubblica, italiana e francese". Dieci domande a St (e al Governo). La Fiom manda la sua lista:: "Cosa accadrà ora ai lavoratori?" "La politica – ha aggiunto - non deve farsi dettare le soluzioni dall'economia.

