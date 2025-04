Lanazione.it - Comunità Energetica Rinnovabile. Intesa con il Movimento Consumatori

Arezzo, 11 aprile 2025 – Stamani in Palazzo del Podestà è stato firmato l'accordo tra la Fondazione Cer Italia, la primaa trazione pubblica, nata su iniziativa del Comune di Montevarchi, e il Sindacato dei– Sportello dei Cittadini Aps. La collaborazione mira a promuovere e tutelare i diritti dei cittadini interessati a partecipare attivamente alla transizione ambientale, entrando a far parte dellaFondazione Cer Italia. L'iniziativa è stata presentata nel dettaglio dal Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e dal Presidente dell'Associazione Armando Mansueto: “E’ fondamentale promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella transizione– afferma Mansueto – Grazie a questa collaborazione, i cittadini potranno accedere alla, ricevendo informazioni e supporto per partecipare, con la tutela garantita dal Comune e dal Sindacato dei