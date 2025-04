Come cambia la Ferrari di Hamilton e Leclerc | gli aggiornamenti e le modifiche alla SF-25 per il GP Bahrain

aggiornamenti alla SF-25 che la Ferrari porta a Sakhir per il GP Bahrain della Formula 1 2025: dal fondo al diffusore ecco tutte le novità introdotte sulle monoposto di Leclerc e Hamilton per il quarto round stagionale della F1. Leggi su Fanpage.it Grande attesa per il nuovo pacchetto diSF-25 che laporta a Sakhir per il GPdella Formula 1 2025: dal fondo al diffusore ecco tutte le novità introdotte sulle monoposto diper il quarto round stagionale della F1.

