CGIL scende in piazza in Abruzzo e Molise per promuovere la partecipazione al referendum del 2025

CGIL avvia una serie di iniziative nei capoluoghi di provincia di Abruzzo e Molise per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del referendum previsto per l'8 e 9 giugno 2025. La CGIL di Abruzzo e Molise ha dato il via alla campagna referendaria con una serie di eventi organizzati in diverse città delle due regioni. L'obiettivo principale di queste iniziative è sensibilizzare la popolazione sull'importanza del voto referendario come strumento di partecipazione democratica. Le attività si sono svolte in luoghi simbolici, come piazza Duomo a L'Aquila e la Sala Consiliare del Municipio di Avezzano, offrendo spazi di discussione e confronto sui temi oggetto del referendum. Il 12 aprile, in particolare, ha visto l'organizzazione di eventi in ogni capoluogo di provincia, curati dalle rispettive Camere del Lavoro. Abruzzo24ore.tv - CGIL scende in piazza in Abruzzo e Molise per promuovere la partecipazione al referendum del 2025 Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - Laavvia una serie di iniziative nei capoluoghi di provincia diper sensibilizzare i cittadini sull'importanza delprevisto per l'8 e 9 giugno. Ladiha dato il via alla campagna referendaria con una serie di eventi organizzati in diverse città delle due regioni. L'obiettivo principale di queste iniziative è sensibilizzare la popolazione sull'importanza del voto referendario come strumento didemocratica. Le attività si sono svolte in luoghi simbolici, comeDuomo a L'Aquila e la Sala Consiliare del Municipio di Avezzano, offrendo spazi di discussione e confronto sui temi oggetto del. Il 12 aprile, in particolare, ha visto l'organizzazione di eventi in ogni capoluogo di provincia, curati dalle rispettive Camere del Lavoro.

