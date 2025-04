Calciomercato Juve | Vlahovic e Kolo Muani ai saluti la dirigenza prepara il piano per sostituirli I possibili rinforzi in estate

Nel corso della prossima estate il Calciomercato Juve si prepara a vivere una nuova rivoluzione, in particolare per quanto riguarda il reparto d'attacco che verrà stravolto viste le probabili partenze di Vlahovic e Kolo Muani. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport l'idea del club bianconero è quello di mettere a segno un doppio colpo per il reparto offensivo, a cui dovrà essere dato inevitabilmente un nuovo volto. Tra i nomi accostati ai bianconeri anche Hojlund del Manchester United e Lookman dell'Atalanta.

