Bologna Tania Bellinetti morta dopo una caduta dal balcone | si indaga per omicidio

Tania Bellinetti, la 48enne morta nella mattinata di martedì 8 aprile a Bologna, dopo essere precipitata da un balconcino al terzo piano dell’edificio in cui abitava, in via Tolstoj, zona Barca. L’esame autoptico, ancora da calendarizzare, sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e verificare se la donna sia stata spinta.La procura al momento esclude l’ipotesi del suicidio. A condurre le indagini è il pm Marco Forte, che ha affidato l’incarico al medico legale Arianna Giorgetti. Verranno effettuati accertamenti approfonditi per individuare eventuali fratture o lesioni compatibili con un’aggressione, e non solo con la caduta.Le attenzioni degli investigatori si concentrano sull’ex compagno tunisino della donna, attualmente ricercato. Thesocialpost.it - Bologna, Tania Bellinetti morta dopo una caduta dal balcone: si indaga per omicidio Leggi su Thesocialpost.it Sarà eseguita la prossima settimana l’autopsia sul corpo di, la 48ennenella mattinata di martedì 8 aprile aessere precipitata da un balconcino al terzo piano dell’edificio in cui abitava, in via Tolstoj, zona Barca. L’esame autoptico, ancora da calendarizzare, sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e verificare se la donna sia stata spinta.La procura al momento esclude l’ipotesi del suicidio. A condurre le indagini è il pm Marco Forte, che ha affidato l’incarico al medico legale Arianna Giorgetti. Verranno effettuati accertamenti approfonditi per individuare eventuali fratture o lesioni compatibili con un’aggressione, e non solo con la.Le attenzioni degli investigatori si concentrano sull’ex compagno tunisino della donna, attualmente ricercato.

