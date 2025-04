Thesocialpost.it - Beppe Grillo è tornato e va all’attacco delle Big Tech Usa: “Riprendiamoci i nostri dati!”

Leggi su Thesocialpost.it

con un nuovo, pungente post sul suo blog, pronto a a riprendere la sua battaglia su un tema che gli è caro: la protezione deie la lotta contro le multinazionali tecnologiche americane. Il fondatore del Movimento 5 Stelle propone soluzioni concrete per ribaltare l’attuale dominio di Google, Meta, Amazon, Microsoft e Apple.Il punto di partenza per la sua analisi è la guerra commerciale tra Stati Uniti e resto del mondo, iniziata con i dazi imposti da Trump. Ma, non si concentra sui beni materiali: ciò che realmente conta, secondo lui, non è tanto il commercio fisico, quanto i beni immateriali che generano valore attraverso l’interazione online: i.“Non con i dazi, ma con iaccusa l’attuale sistema di trattare gli utenti come “prodotti”, privati della loro autonomia e del controllo sulle informazioni che generano quotidianamente nel mondo digitale.