Bellaria 2025: Maura Delpero, i Manetti Bros, Luca Marinelli tra gli ospiti

Tantissimi, film ed eventi nella nuova edizione della manifestazione romagnola, in programma 7 all'11 maggio, film di apertura Ari di Léonor Serraille. Ricco e vario il programma delFilm Festival, che tornerà nella località romagnola diIgea Marina dal 7 all'11 maggio. Il cinema indipendente italiano sotto i riflettori della manifestazione che vedrà l'intervento di tantitra cui si segnalano i, la regista di Vermiglio, Piergiorgio e Violetta Bellocchio, gli attorie Carlotta Gamba. Articolato in cinque giornate, ilFilm Festival cambi forma e affianca alle due sezioni competitive storiche dedicate al cinema italiano (Casa Rossa e Gabbiano) una selezione competitiva di film internazionali (Casa Rossa Internazionale) presentati in anteprima .