Bagni per maschi, femmine e neutri a scuola. Scoppia la polemica

Pontedera (Pisa), 11 aprile 2025 – La scelta dell’Itis Marconi di allestirescatena ladel consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gian Paolo Quercetani che parla di “ennesimo attacco della sinistra alla natura della persona”. Al Marconi ci sonoriservati a, e. Il dirigente scolastico, Pierluigi Robino, non risponde al consigliere di Fratelli d’Italia. Si limita a confermare spiegando che “si è trattato di una decisione organizzativa dell’istituto”. “Rispetto le scelte di tutti e le critiche – ha solo aggiunto il dirigente Robino – Ma come organizzare laè compito mio”. Isono solo il 10% di tutti i servizi che sono presenti nell’istituto del Villaggio Scolastico. Ma Quercetani non ci sta. “Il gender aentra anche dalla finestra del bagno.