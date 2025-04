Arrivo di 40 migranti al porto di Shengjin | nave Libra in arrivo dall' Italia

porto di Shengjin per l'arrivo dei 40 migranti partiti questa mattina da Brindisi. Le camionette di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono arrivate al molo della città albanese in attesa dell'attracco di nave Libra, partita questa mattina dall'Italia. L'imbarcazione della Marina Militare, che tra qualche mese passerà definitivamente all'Albania, è attesa nel pomeriggio al porto, dove i migranti saranno fatti scendere e scortati fino al centro di Gjader, a pochi chilometri di distanza. Si tratta del primo arrivo dopo il decreto del 28 marzo che consente il trasferimento non più solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione ed un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr. Quotidiano.net - Arrivo di 40 migranti al porto di Shengjin: nave Libra in arrivo dall'Italia Leggi su Quotidiano.net Tutto pronto aldiper l'dei 40partiti questa mattina da Brindisi. Le camionette di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono arrivate al molo della città albanese in attesa dell'attracco di, partita questa mattina. L'imbarcazione della Marina Militare, che tra qualche mese passerà definitivamente all'Albania, è attesa nel pomeriggio al, dove isaranno fatti scendere e scortati fino al centro di Gjader, a pochi chilometri di distanza. Si tratta del primodopo il decreto del 28 marzo che consente il trasferimento non più solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione ed un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr.

