ANCE Benevento, missione a Monaco di Baviera: cooperazione istituzionale e opportunità innovative

Tempo di lettura: 4 minutiNumerosa la delegazione di imprenditori edili sanniti partita dail 10 aprile per una tre giorni di visita e incontri istituzionali adi.Obiettivo dellaimprenditoriale fortemente voluta dal presidente di, Flavian Basile, quello di partecipare alla Fiera internazionale sull’innovazione in edilizia del BAUMA che si tiene adidal 7 al 13 e incontrare, e incontrare i principali interlocutori del territorio al fine di favorire la.La delegazione sannita ha interamente dedicato la giornata del 10 aprile alla presenza al Bauma, considerata la fiera leader mondiale per macchine edili, materiali edili e minerarie, veicoli edili e attrezzature da costruzione.La Fiera Bauma 2025 è la fiera leader mondiale per l’innovazione nel settore delle costruzioni, un’occasione strategica nel quale rappresentare il territorio e confrontarsi con le eccellenze internazionali per promuovere il valore delle imprese edili italiane.