Analisi di fenomeni virali sui social media.

Cosa rende virale un contenuto sui? La domanda sembra semplice, ma la risposta si è fatta sempre più complessa, man mano che la comunicazione online si è evoluta.Oggi, sui, tutto può diventare virale: una frase, un video di pochi secondi, un gesto inaspettato, un animale buffo, un errore clamoroso o un’espressione spontanea. Basta un click per essere dappertutto.A determinare il successo virale di un contenuto ci sono alcuni ingredienti base: brevità, imtezza, semplicità, ironia, emozione. Più un contenuto è facilmente condivisibile, più ha possibilità di diffondersi velocemente.Ma non basta. Alla base di un fenomeno virale c’è sempre un forte coinvolgimento emotivo: si condivide ciò che ci fa ridere, ci commuove, ci indigna, ci rappresenta. Perché suinon condividiamo solo contenuti: condividiamo parti di noi.

