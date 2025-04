Latuafonte.com - Amici, Mew e Matthew si sono lasciati: “Quando ami, devi lasciare andare”

Leggi su Latuafonte.com

Mew edidi Maria De Filippi si. Da ormai qualche tempo i fan dell’ormai ex coppia si stavano chiedendo se ci fosse stata una rottura o una semplice crisi. Questo perché, da tempo, i due cantanti non appaiono più insieme sui social network. Fino a qualche mese fa, gli ex allievi del talent show di Canale 5 condividevano spesso foto e video che li ritraevano insieme. Dunque, l’assenza di scatti e filmati che li riprendono felici ha generato una certa curiosità nel pubblico che li segue. Ora Mew ha deciso di rendere ufficiale la rottura. Ma chi ha lasciato chi? Qual è la causa della rottura? Tra le parole della cantante può emergere qualcosa., Mew esi: l’annuncio confermaTrae Mew è finita. A dare l’annuncio ci ha pensato Valentina Turchetto – questo il suo vero nome.