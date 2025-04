Al Festival di Cannes 2025 si torna a parlare di #Metoo

torna a parlare di #Metoo, in Francia. A Parigi sono stati resi pubblici i risultati di un'inchiesta parlamentare sugli abusi nel settore dello spettacolo, con 350 testimoni, tra cui nomi di spicco del cinema francese, che hanno raccontato le loro esperienze.Sandrine Rousseau, presidente della commissione d'inchiesta, ha chiesto pubblicamente al Festival di Cannes di ascoltare e fare proprio il contenuto del rapporto e la presidente di Cannes, Iris Knobloch, presentando il programma della 78esima edizione ha risposto all'appello:«La promessa del Festival di Cannes», ha detto, «è anche quella di accompagnare le grandi evoluzioni della società. Colgo l'occasione per dirvi che il Festival ha preso conoscenza con precisione e determinazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta relative alle violenze commesse nel settore culturale».

