Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Hassan II futilità un servizio dellasul Raccordo Anulare auto in coda in carreggiata interna tra Tiburtina e più avanti tra Casilina e laFiumicino in esterna invece code per traffico tra Flaminia via del Pescaccio e poi proseguendo tra laFiumicino e Casilina traffico intenso sul tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro il traffico in entrata versoauto in coda sulla Flaminia nel tratto tra il raccordo anulare via dei Due Ponti in direzione del centro e quadrante sud della capitale invece Codes Pontina tra Tor de' Cenci raccordo anulare in direzione dia causa di un incidente ci possiamo sulla via del mare con coda ad altezza di Acilia sempre in direzione del raccordo anulare sulle altre strade con te per incidente su via Collatina nei pressi di Ponte di Nona in direzionerisolto invece l'incidente su via di Mezzocammino con la circone ora tornate alla normalità da Dario Antonini a San infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento dellahttps://storage.