Sport.quotidiano.net - Velox e Cleti 2025: Record di 139 squadre nei tornei giovanili della Maceratese

come non mai. Dopo l’exploit dello scorso anno con 137 formazioni, per l’edizionedei tredi calcio giovanile (per Allievi e Giovanissimi,per Esordienti) curati dallasi è riusciti a realizzare l’impossibile salendo all’incredibile cifra di 139partecipanti. E ciliegina sulla torta, per la prima volta, ecco club dell’Umbria: Ducato Spoleto e Acf Foligno. Dopo anni invece non ci saranno formazioni abruzzesi al "Nando". "L’edizionescatterà dal 26 maggio – spiega Marcello Temperi, responsabile organizzativo – perché è la prima data che la Figc mette a disposizione per queste manifestazioni. Come ormai abitudine le sfide dagli ottavi si giocheranno a Macerata sfruttando i due impianti in erba sintetica, il ‘Gironella’ a Villa Potenza e lo StadioVittoria, questo ultimo sarà la sede delle tre finalissime.