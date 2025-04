Lapresse.it - Udinese-Milan, Conceiçao: “Concentrati dal 1?, Gimenez out”

L’allenatore delSergioha parlato alla vigilia della partita contro l’anticipo del venerdì della 32a giornata di Serie A. “Dobbiamo capire che le partite si vincono giocando dal primo all’ultimo minuto. Ne abbiamo parlato tra noi, non è una novità. E’ vero che poi abbiamo reagito molto bene, ma è difficile vincere partite se all’inizio prendi uno o due gol. Noi dobbiamo essere focalizzati edall’inizio”, ha dichiarato il portoghese che poi ha risposto sulle condizioni di: “Non è recuperato” ha detto annunciando il forfait dell’attaccante messicano.: “La classifica? Servono i tre punti di Udine”“Quando guardo la classifica cosa guardo? Dobbiamo guardare ogni giorno per lavorare e migliorarci, poi sinceramente quello che l’esperienza mi dice è di guardare alla partita di domani e focalizzarci su questo, non pensare molto più in avanti, a quello che succederà e a cosa c’è da conquistare”, ha detto