Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-04-2025 ore 09:30

luce verdetrovati dalla redazione a Roma ancora molto sostenuta dalla circone sul Raccordo Anulare ci sono code per incidente in carreggiata interna all'altezza dell'uscita per la via Casilina più avanti lentamente code perintenso dalla Tiburtina a via del mare e rallentamenti e code anche in carreggiata esterna l'uscita è a Roma Fiumicino alla 24 e più avanti tra uscita Trionfale Ottavia fino alla via Aurelia file poi sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenzialedella Pontina concludi dalle 12 questa notte sulla diramazione Roma nord Como orario compreso tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada tra il bivio della tua sola e Fiano Romano verso la capitale lavori di notte anche sulla diramazione Roma Sud chiuso dalle 22 alle 6 il bivio con l'auto sole perché da Roma e diretta a Firenze perché entra sul raccordo immettersi sulla diramazione Roma nord sulla A24 roma-teramo e segui le indicazioni per la 1 Firenze perché in transito sulla diramazione Roma Sud immettersi sulla A1 Roma Napoli verso Napoli uscire e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze Si lavora poi di notte anche sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra le 22 e le 6 chiuso il bivio per chi proviene da L'Aquila immettersi sulla A1 romana in direzione di Napoli bene di Massignano Marazzi per niente tutto a più tardi un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale