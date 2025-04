The Smashing Machine | davvero impossibile riconoscere Dwayne Johnson nelle nuove foto

Smashing Machine: davvero impossibile riconoscere Dwayne Johnson nelle nuove foto The Smashing Machine: davvero impossibile riconoscere Dwayne Johnson nelle nuove foto La curiosità nei confronti di The Smashing Machine aumenta a dismisura, soprattutto ora che sono state diffuse le nuove foto di Dwayne Johnson sempre più irriconoscibile (e a detta di molti utenti piuttosto somigliante a John Cena). Il film di Benny Safdie vede Dwayne Johnson ed ex cmpione di wrestling nei panni del lottatore di MMA Mark Kerr. Per il muscoloso divo questo sarebbe il primo film indipendente da Southland Tales del 2005, e il primo di una serie di ruoli d'autore che si appresta a interpretare per dre una svolta alla sua carriera. Nel maggio 2024, è stata pubblicata . Movieplayer.it - The Smashing Machine: davvero impossibile riconoscere Dwayne Johnson nelle nuove foto Leggi su Movieplayer.it TheTheLa curiosità nei confronti di Theaumenta a dismisura, soprattutto ora che sono state diffuse ledisempre più irriconoscibile (e a detta di molti utenti piuttosto somigliante a John Cena). Il film di Benny Safdie vedeed ex cmpione di wrestling nei panni del lottatore di MMA Mark Kerr. Per il muscoloso divo questo sarebbe il primo film indipendente da Southland Tales del 2005, e il primo di una serie di ruoli d'autore che si appresta a interpretare per dre una svolta alla sua carriera. Nel maggio 2024, è stata pubblicata .

The Smashing Machine: davvero impossibile riconoscere Dwayne Johnson nelle nuove foto. The Smashing Machine, Emily Blunt anticipa: "Nel film Dwayne Johnson è irriconoscibile". The Smashing Machine, reazioni sconcertate alle prime proiezioni: "Il film più strano del 2025". The Smashing Machine: la forza di A24 e The Rock in un unico film. Dwayne Johnson, la star è irriconoscibile nella prima immagine di The Smashing Machine [FOTO]. The Smashing Machine, infortunio per Dwayne Johnson durante le riprese. Ne parlano su altre fonti

The Smashing Machine: davvero impossibile riconoscere Dwayne Johnson nelle nuove foto - The Smashing Machine: davvero impossibile riconoscere Dwayne Johnson nelle nuove foto The Smashing Machine: davvero impossibile riconoscere Dwayne Johnson nelle nuove foto La curiosità nei confronti ... (movieplayer.it)

The smashing machine: Dwayne Johnson in un ruolo trasformativo nel biopic di Mark Kerr - Dwayne Johnson si trasforma in Mark Kerr nel film "The Smashing Machine", diretto da Benny Safdie, che esplora la vita dell'ex lottatore e le sue sfide personali. Uscita prevista in autunno 2025. (ecodelcinema.com)

The Smashing Machine, reazioni sconcertate alle prime proiezioni: "Il film più strano del 2025" - Si parla addirittura di gonzo filmaking per la pellicola di Benny Safdie dedicata al campione di Mark Kerr con Dwayne Johnson ed Emily Blunt. (msn.com)