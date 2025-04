Spiagge balneabili in Campania nel 2025 | promosse Sorrento Positano e Ischia Dati Arpac

Spiagge balneabili in Campania nel 2025: promosse Sorrento, Positano e Ischia. Dati Arpac. Classificazione delle acque di balneazione in Campania per il 2025 – SNPA. "Quartiere Pulito": interventi di lavaggio e pulizia strade. Spiagge a numero chiuso addio: il Tar dà torto al Comune di Napoli. Tar Campania, stop a numero chiuso per spiagge di Posillipo. Sentenza storica, Bacoli avrà più spiagge libere. Ne parlano su altre fonti

