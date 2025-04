Lanazione.it - Saràbanda, laboratori incontri e concerti per ritrovare la periferia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 aprile 2025 – Sarà presentato lunedì 14 aprile, in diretta streaming, “”, il progetto di Officine della Cultura con Fondazione CR Firenze, realizzato nell’ambito della 5° edizione del Bando Partecipazione Culturale, Sezione Periferie, con un invito alla cittadinanza a ritrovarsi nei quartieri periferici di Arezzo grazie ad una serie di iniziative rivolte ad un pubblico di ogni età, dall’infanzia alla terza età. Con attività scolastiche ed extra-scolastiche, il progetto si basa sul principio della partecipazione culturale inclusiva, favorendo la condivisione e il dialogo tra le diverse comunità. Parteciperanno alla conferenza, insieme a Luca Roccia Baldini e Massimo Ferri per Officine della Cultura, i vari docenti dei percorsiali (Francesca Sarteanesi, Elena Ferri, Natalia Marcalain, Samuele Boncompagni e Mariel Tahiraj), il Presidente del Centro di Aggregazione Sociale Tortaia Renato Peloso, la Presidente dell’Associazione Donne Insieme Bruna Cantaluppi, la Presidente della Sezione Soci Coop Arezzo Daniela Ceccarelli, Chiara Amatucci per la Scuola per l’Infanzia Pallanca, Mario Fabbri per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Piero della Francesca” e Simona Micali dell’Università di Siena - Dipartimento Filologia e critica delle letterature antiche e moderne.