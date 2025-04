Piazza Affari vola | Ftse Mib +76% titoli in forte ripresa

vola Piazza Affari in avvio di seduta con l'indice Ftse Mib che sale del 7,6% e gli investitori che tornano ad acquistare a mani basse i titoli oggetto di furiose vendite nelle scorse sedute. Prysmian avanza del 13,3%, Stellantis del 12,7%, Stm del 12,8%, Fineco dell'11,9%, Interpump dell'11,8%, Mediolanum dell'11,3%. Tra le banche guida i rialzi Unicredit (+11%), seguita Intesa (+10,1%) e Popolare di Sondrio (+9,8%). Rimbalzo a doppia cifra anche per Iveco (+10,5%) e Cucinelli (+10,3%) mentre contengono i rialzi le utilities, titoli difensivi meno penalizzati dal selloff delle corse sedute, con Italgas (+0,3%), Snam (+1,4%) e Terna (+1,6%) fanalini di coda del listino principale. Quotidiano.net - Piazza Affari vola: Ftse Mib +7,6%, titoli in forte ripresa Leggi su Quotidiano.net in avvio di seduta con l'indiceMib che sale del 7,6% e gli investitori che tornano ad acquistare a mani basse ioggetto di furiose vendite nelle scorse sedute. Prysmian avanza del 13,3%, Stellantis del 12,7%, Stm del 12,8%, Fineco dell'11,9%, Interpump dell'11,8%, Mediolanum dell'11,3%. Tra le banche guida i rialzi Unicredit (+11%), seguita Intesa (+10,1%) e Popolare di Sondrio (+9,8%). Rimbalzo a doppia cifra anche per Iveco (+10,5%) e Cucinelli (+10,3%) mentre contengono i rialzi le utilities,difensivi meno penalizzati dal selloff delle corse sedute, con Italgas (+0,3%), Snam (+1,4%) e Terna (+1,6%) fanalini di coda del listino principale.

Piazza Affari vola: Ftse Mib +7,6%, titoli in forte ripresa. Borse oggi, diretta: Milano vola in avvio di seduta (+6,2%), rialzi a due cifre per molti titoli. Europa eufor. Borse oggi, diretta: Milano vola in avvio di seduta (+6,2%). Tokyo, secondo rialzo giornaliero di sempre. A Milano si scatenano gli acquisti: vola Buzzi, bene anche automotive e banche. Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in cauto rialzo (+0,45%). Vola Campari, vendite su Recordati. Le Borse di oggi, 4 dicembre. Ftse Mib primo in Europa, vola Campari con la nomina del ceo. Ne parlano su altre fonti

Piazza Affari vola: Ftse Mib +7,6%, titoli in forte ripresa - Ftse Mib sale del 7,6% con forti rialzi per Prysmian, Stellantis e banche come Unicredit. Utilities in coda al listino. (quotidiano.net)

Borsa: Milano vola in avvio di seduta (+6,2%) - Vola Piazza Affari in avvio di seduta in scia alla pausa di 90 giorni sui dazi decisa dal presidente americano Donald Trump. L'indice Ftse Mib sale del 6,2% a 34. (ANSA) ... (ansa.it)

I titoli del giorno a Piazza Affari Leonardo vola, giù Stellantis - Rialza la testa oggi Piazza Affari e tra i migliori titoli di giornata c'è Leonardo che balza dell'8%. Debolezza per Stellantis ed Eni ... (msn.com)