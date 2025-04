Ilfattoquotidiano.it - Perché lo Stato non protesse abbastanza Borsellino? Qualcosa non torna nell’antimafia di quegli anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nondegli70/80/90. Paoloche non si fida di Giammanco e si confida coi suoi colleghi Vittorio Teresi e Antonio Ingroia, pregandoli di non riferire nulla a Giammanco. Definisce la procura di Palermo “un nido di vipere” e a due giovani magistrati Massimo Russo e Alessandra Camassa, dice piangendo: “Un amico mi ha tradito”. E tutto questo, quando il suo fraterno amico, GiovFalcone, l’aveva lasciato solo: Falcone eracostretto ad emigrare a Roma.Ricordo perfettamente che, quando incontraia Roma il 1 luglio 1992, non era più l’uomo allegro che avevo conosciuto 10prima: era molto triste ed io attribuii il cambiamento alla perdita del suo migliore amico. Dopo la strage di Capaci, Paoloaveva ottenuto una seconda auto di scorta e, rivolgendosi a Ingroia, disse: “Una macchina in più, una macchina in meno conta assai poco se mi uccideranno mi faranno saltare in aria con una bomba, e non è con una macchina di scorta in più che potrà scongiurare questa cosa.