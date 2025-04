MotoGP Alex Marquez è credibile come leader del Mondiale e come contendente al titolo?

Alex Marquez è l’inaspettato leader del Mondiale di MotoGP dopo tre appuntamenti stagionali. Il fratello minore (in tutti i sensi) di Marc comanda la classifica iridata con 1 punto di vantaggio sul famigliare e 12 su Francesco Bagnaia. È ancora giovane, questa annata, ma l’attuale situazione fa sorgere un tema alla vigilia del Gran Premio del Qatar. Quale credibilità ha lo spagnolo?Alex Marquez non ha mai vinto, è sempre arrivato secondo. Sprint o GP non fa differenza, il catalano del Team Gresini si è sempre attestato al posto d’onore. Sostanzialmente, la sua unica credibilità è quella fornita dall’aritmetica e dal sistema di punteggio. Dopotutto, è arrivato alle spalle del fratello Marc cinque volte su sei (la foto in testa a quest’articolo è emblematica). Al contempo, è anche vero che ha fatto meglio di Pecco esattamente cinque volte su sei. Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez è credibile come leader del Mondiale e come contendente al titolo? Leggi su Oasport.it è l’inaspettatodeldidopo tre appuntamenti stagionali. Il fratello minore (in tutti i sensi) di Marc comanda la classifica iridata con 1 punto di vantaggio sul famigliare e 12 su Francesco Bagnaia. È ancora giovane, questa annata, ma l’attuale situazione fa sorgere un tema alla vigilia del Gran Premio del Qatar. Quale credibilità ha lo spagnolo?non ha mai vinto, è sempre arrivato secondo. Sprint o GP non fa differenza, il catalano del Team Gresini si è sempre attestato al posto d’onore. Sostanzialmente, la sua unica credibilità è quella fornita dall’aritmetica e dal sistema di punteggio. Dopotutto, è arrivato alle spalle del fratello Marc cinque volte su sei (la foto in testa a quest’articolo è emblematica). Al contempo, è anche vero che ha fatto meglio di Pecco esattamente cinque volte su sei.

