Mercato Milan offerta faraonica per Reijnders? City e Real alla finestra

Reijnders continua ad attirare i riflettori internazionali, e ora l’interesse diventa serio e pesante. Secondo le ultime indiscrezioni, il Man City sarebbe pronto a tutto per portarlo via da Milanello, e anche il Real Madrid. Pianetamilan.it - Mercato Milan, offerta faraonica per Reijnders? City e Real alla finestra Leggi su Pianetamilan.it Il nome di Tijjanicontinua ad attirare i riflettori internazionali, e ora l’interesse diventa serio e pesante. Secondo le ultime indiscrezioni, il Mansarebbe pronto a tutto per portarlo via daello, e anche ilMadrid.

