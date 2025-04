Anteprima24.it - Lite per un parcheggio, colpito alla testa con un martello

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statocon undurante unascattata molto probabilmente per una questione di. E’ quanto si è verificato la scorsa notte a Pianura, quartiere della periferia di Napoli.Sono stati i carabinieri della stazione di Bagnoli ad intervenire al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per un uomo ferito. Si tratta di un 34enne incensurato di Pianura, con un trauma cranico con frattura che gli costerà 40 giorni di prognosi.Durante una discussione legata verosimilmente ad unin via Russolillo, il 34enne sarebbe statocon unda uno sconosciuto. La vittima non è in pericolo di vita ma è ricoverata in osservazione. Indagini in corso per ricostruire i dettagli della vicenda e rintracciare il responsabile.