Le borse corrono dopo il congelamento dei dazi | volano le banche e il comparto industriale

Le borse europee partono col botto dopo il congelamento dei dazi deciso da Donald Trump. A Piazza Affari sono i titoli del comparto industriale e le banche a far registrare i rialzi maggiori: Prysmian è partita subito in volata guadagnando il 15,42%, Stm ha fatto segnare +13,14%, Interpump +12.

Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in netto rialzo (+1,3%). Corrono Iveco, Prysmian e le banche - Ore 16:00 Listini europei in rialzo con il via libera al piano tedesco. Spread a 112 punti Ore 14:50 Il Ftse Mib si porta sotto i massimi intraday con Wall Street negativa Ore 14:10 Il Ftse Mib resta ... (milanofinanza.it)

Borsa, Europa negativa appesantita dai dazi. Piazza Affari in calo, ma corrono Tim e Stellantis - Le Borse europee chiudono negative, appesantite dall'incertezza sui nuovi dazi Usa che dovrebbero entrare in vigore il 2 aprile, nonostante potrebbero essere in una versione 'light' rispetto a ... (affaritaliani.it)

Borse europee caute, corrono quelle cinesi dopo parole Banca centrale - Avvio estremamente cauto per le Borse europee, tutte poco sotto la parità; Milano a -0,18%. Poco mosso anche il titolo Unicredit dopo l'autorizzazione da parte della Bce a salire fino al 29,9% di ... (msn.com)